Мальчики-идолы устали: южнокорейская группа BTS собирается в армию Самая успешная группа K-pop ввергла в печаль миллионы поклонников по всему миру

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Заявление о приостановке сверхпопулярной К-рор группы BTS своей деятельности вызвало волну сожаления и даже горя среди многомиллионных ARMY (так называют поклонников этой группы) по всему миру. Хотя сами участники говорят, что они «еще вернутся», но, похоже, всё идёт к завершению яркой истории корейского бой-бэнда. Однако семь парней из BTS, несмотря на свой молодой возраст, вошли в историю, сумев стать одним из главных символов Южной Кореи.

Гром среди ясного неба прозвучал 14 июня вечером, когда на официальном YouTube-канале BTS в видеоролике, где участники бой-бэнда отмечали девятилетие совместной работы, было заявлено:

Мы приняли решение остановиться, расстаться на некоторое время, отдохнуть, чтобы потом работать еще больше.

Поясняя это решение, продюсерская компания Hybe подчеркнула, что певцы BTS не уходят из музыки, а лишь займутся пока своими личными проектами, «совершенствуясь в тех сферах и направлениях, которым не могли посвящать себя из-за работы в группе». Было также отмечено, что группа не распадается, а лишь приостанавливает деятельность, чтобы потом вновь вернуться на сцену.

Впрочем, последовавшие затем разъяснения каждого из участников BTS показали, что это, скорее всего, не просто временный перерыв, а действительно прекращение совместной работы, потому что ради группы все участники, каждый из которых является яркой индивидуальностью и обладает многочисленными талантами, жертвовали своими планами, мечтами, да и в конце концов парни просто устали от бешеной девятилетней гонки, которая вывела их на вершину мировой музыкальной популярности.

Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press BTS

Я чувствовал себя как робот, как какая-то машина, так как мне приходилось концентрироваться исключительно на работе в группе, — признался в ходе душевного разговора певец Чин, добавив, что у него вообще-то «много личных увлечений и того, что он любит делать».

Схожее мнение высказал вокалист Ким Тхэхён, сценический псевдоним «Ви» (V).

Честно говоря, я бы хотел попробовать много разных вещей. Я надеюсь, что теперь у меня будет шанс продемонстрировать только лично мою музыку и показать что-то еще, что есть во мне помимо музыки. <...> Я теперь хочу показать как можно больше нового.

Лидер группы RM (Ким Намджун) раскритиковал общий подход в К-рор индустрии, которая не позволяет исполнителям полностью раскрыться, так как им постоянно приходится сниматься и проводить много времени в салонах красоты, а не на творческой площадке.

Сейчас я просто не знаю, кто я такой и что мне стоит делать в будущем... Выражение своих мыслей через песни было для меня очень важной частью жизни, но сейчас я просто не знаю, о чем петь, — сказал Ким, высказав надежду, что теперь он получит шанс заглянуть внутрь себя, продемонстрировать свой стиль.

Фото: Persona/Keystone Press Agency/Global Look Press Лидер группы RM (Ким Намджун)

Рэпер Сюга рассказал о схожих с RM ощущениях.

Мне сейчас, к сожалению, нечего сказать в песнях. Работа через музыку не очень радовала меня в последние годы, — сказал он, имея в виду, что коллектив работал как единое целое, но при этом лишал всех индивидуальности.

Другой участник, Чимин, резюмировал общее мнение следующим образом: «Мы теперь намерены создать свои собственные „я“, показать свои индивидуальные качества».

Правда, несколько участников неоднократно повторили, что всё это не означает окончательного распада BTS, а лишь временный перерыв.

Мы еще вернемся все вместе как BTS, потратив время на себя, получив различный опыт... Пожалуйста, поддержите нас! — призвал фанатов Джонгук.

Как стало известно, уже совсем скоро участники BTS представят свои сольные творения. Джей-хоуп планирует презентовать соло-альбом уже в июле.

Фанаты ARMY по всему миру встретили эту новость с сожалением, горем и словами безусловной поддержки своим кумирам. Хештэги «ARMY-навсегда, BTS-навсегда» захлестнули соцсети. Инвесторы тоже выразили свое отношение. По итогам дня акции продюсерской компании BTSHybe упали в цене почти на 25%, а компания потеряла в капитализации около $1,7 млрд.

Рано или поздно это должно было произойти, и вполне может быть, что нынешний момент оптимальный, чтобы уйти на пике популярности. Не исключено, что эти парни, которые еще очень молоды, как группа достигли если не всего, то очень и очень многого. BTS ставила и продолжает ставить рекорды по популярности, их новые альбомы разлетаются миллионными тиражами в первые же дни продаж, они могут собирать полные стадионы, пожалуй, в каждой стране мира. Их дважды номинировали на музыкальную премию «Грэмми», их песни неуклонно держатся в топах всевозможных плейлистов. Но за все это пришлось платить — своими силами, своей энергией, своей индивидуальностью, личной жизнью, в конце концов, потратив ради успеха группы девятью годами своей жизни. Конечно, они очень многого достигли, а потому наверняка и решили, что настала пора вспомнить о себе и сделать новый старт.

Фото: Persona/Keystone Press Agency/Global Look Press BTS

BTS вне зависимости от ее дальнейшей судьбы — уникальное явление даже для индустрии К-рор музыки. Участники BTS выступали с трибуны ООН, буквально на днях их к себе пригласил президент США Джо Байден, когда захотел продемонстрировать свою любовь к азиатской культуре. Популярных К-рор коллективов из Южной Кореи за эти годы сменилось много, и значительная часть из них также может похвастаться различными успехами, но BTS стоит в этом рядом особняком — ни у одной из корейских групп не было популярности такого уровня и масштаба. Кроме того, группа внесла огромный вклад в популяризацию своей страны — Южной Кореи. Для многих студентов, которые сейчас учатся на факультетах корейского языка, их увлечение Страной утренней свежести началось именно с BTS, а название бой-бэнда стала одним из символов Южной Кореи наряду с «Самсунгом», «Хёндэ», тхэквондо и прочими «визитными карточками» этого государства.

Впрочем, как отмечают некоторые в Корее, есть и другие причины для перерыва. Некоторым членам группы уже давно пора в армию, а время всех отсрочек истекает. В Корее же с этим очень строго — в армию идут служить все мужчины. Правда, именно из-за BTS хотели внести поправки в закон, чтобы позволить К-рор талантам такого уровня служить чисто символически, но высока вероятность, что теперь менять закон не придется, а некоторые вокалисты BTS уже совсем скоро наденут военную форму.