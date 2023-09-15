Женщин-грибников в Москве приняли за закладчиц и чуть не избили битой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве двое мужчин с ножами и битами напали на двух женщин, собиравших грибы в лесу, приняв их за закладчиц, сообщает Telegram-канал Baza. Девушки нарвались на двух незнакомцев в районе деревни Анкудиново.

При виде двух мужчин, один из которых был в камуфляже и берцах, а другой держал в руке что-то похожее на биту, женщины начали убегать. Незнакомцы пустились вдогонку, в погоне они выхватили телефон у одной из девушек. Женщинам удалось вырваться и добежать до дороги, где они остановили машину и попросили водителя помочь, вызвали полицейских.

Преследователей задержали, обоим оказалось по 20 лет. Молодые люди пояснили, что являются «антизакладчиками» и ловят в лесу тех, кто прячет наркотики, «на общественных началах». Молодые люди заверили, что не собирались нападать на девушек, просто хотели их «проверить», и вернули телефон. В полиции проводят проверку.

Ранее в Москве задержали учителя физкультуры, который делал закладки с мефедроном. Молодого педагога поймали у подъезда одного из домов в Орехово-Борисово, физрук сразу сдался и показал места, где сделал тайники с веществами.

В конце августа в Москве заключили под стражу заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову), у которой дома обнаружили два килограмма мефедрона. Суд отправил актрису в СИЗО до 21 октября, Искандер вменяют статью о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.