Грабители избили и заковали в наручники жену президента «Дентекста»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грабители проникли в дом президента группы компаний «Дентекст» Алексея Чернышова, где в тот момент находилась его 59-летняя жена Светлана, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, злоумышленники избили женщину, после чего заковали ее в наручники. Затем они вскрыли сейф и похитили ювелирные украшения общей стоимостью 4 млн рублей. В настоящее время пострадавшая находится в больнице с черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел на Малой Грузинской улице в Москве. Предполагается, что грабители попали в дом, выдавив окно на кухне первого этажа. После того как они избили жену предпринимателя, злоумышленники начали расспрашивать ее о наличии денег или драгоценностей в доме. Однако Светлана Чернышова заявила, что найти что-либо ценное грабители могут только в сейфе. Грабители взломали сейф и похитили ценные вещи, после чего скрылись, оставив супругу бизнесмена в наручниках на полу. Ее просьбы о помощи услышал консьерж, вызвавший полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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