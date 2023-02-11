Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за метели и обледенения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина заключается в надвигающихся на регион метели и обледенении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

По информации агентства, предупреждение о непогоде в регионе будет действовать с 21:00 11 февраля до 11:00 12 февраля.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что в Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за сильного юго-западного и западного ветра, который спровоцировал подъем воды в реках. Эксперт подчеркнул, что наводнения в феврале нехарактерны для Петербурга. За всю историю города таких случаев было только 12, причем половина из них произошла в XXI веке, уточнил он.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал «мартовскую» погоду в Москве в феврале. При этом, по словам синоптика, на протяжении всей первой недели месяца будет идти небольшой снег.