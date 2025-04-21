Заморозки возвращаются, похолодает на 20 градусов: прогноз погоды в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Москву идут мощные заморозки, сильное похолодание и ливни. Сколько будет градусов, какая погода на неделе 21–27 апреля, чего ждать на Первомай?

Какая погода пришла в Москву 21 апреля

Пасхальное воскресенье в 2025 году принесло множество температурных рекордов в Россию: исторические рекорды тепла обновились в 16 региональных центрах, в том числе в Москве, Коломне, Смоленске, Брянске, Твери и Владимире.

Начало новой недели также будет теплым. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что столичный регион остается на северной периферии обширного антициклона. 21 апреля возможен уже четвертый подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха.

«Температура воздуха — плюс 24–26 градусов, по области — плюс 22–27. Атмосферное давление около нормы», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

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Прогноз погоды в Москве на неделю, похолодание

Уже во вторник погода в Москве начнет меняться.

«Во вторник местами кратковременный дождь, возможна гроза и плюс 23–25 градусов», — предупредил Леус.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным Гидрометцентра Москвы, теплыми останутся ближайшие несколько дней, однако над столицей будет сгущаться облачность. Во второй половине недели температура быстро будет падать: в ночь на пятницу — до плюс 4 градусов, к воскресенью — до плюс 1. По данным Foreca, в субботу утром ожидается настоящий ливень, который не даст воздуху прогреться выше плюс 10.

Чего ждать на Первомай, вернется ли тепло

Синоптик Евгений Тишковец указывает, что настоящие холода придут в Центральную Россию в следующий понедельник, 28 апреля.

«В результате арктического вторжения линия нулевой температуры пройдет через юг Брянщины и Орловщины, север Липецкой и Тамбовской областей, Рязанскую и Нижегородскую области, Марий Эл и Удмуртию. Южнее этой изотермы сохранится „плюс“, севернее — возможны заморозки!» — предупредил Тишковец.

Долговременный прогноз от Meteovesti.ru предполагает, что 28–29 апреля могут стать самыми холодными днями в апреле. После 1 мая воздух вновь начнет прогреваться, дожди сменит переменная облачность.

Чего ждать от погоды в Санкт-Петербурге

По словам Леуса, в Петербург вернулся «типичный апрель», южнее города проходит мощный циклон.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Смещаясь к востоку, он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду и вызовет кратковременные дожди, по области местами с грозой. Температура воздуха — плюс 10–12 градусов, в Ленинградской области на севере — плюс 7–12, на юге — до плюс 13–18. Атмосферное давление около нормы. Во вторник местами небольшие дожди и плюс 10–12 градусов», — сообщил синоптик.

При этом на неделе в Петербурге ожидается мощное похолодание. Главный синоптик города Александр Колесов отмечает, что атмосферный фронт поделил Ленобласть на холодную северную и теплую южную части; уже с завтрашнего дня фон температуры воздуха начнет выравниваться.

«Общая тенденция этой недели — постепенное понижение температуры воздуха в Санкт-Петербурге в связи с северными ветрами и поступлением холода с севера, с территории Финляндии. В первой половине недели температура воздуха в Санкт-Петербурге днем в районе плюс 9–11 градусов и дожди в понедельник и среду. Во второй половине недели заметнее холоднее будет днем, а ночью к концу недели даже вероятны отрицательные температуры. К выходным дням воздушная масса должна быть настолько холодная, что осадки вероятны и в виде снега. Это будут отдельные заряды, но снежинки еще сможем увидеть», — предупредил Колесов.

Долговременный прогноз Meteovesti.ru говорит, что весь конец апреля в Петербурге будет очень прохладным. Температуры начнут расти только после 1 мая.

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