В Челябинской области ожидается погодная аномалия В Челябинской области ожидается аномальная жара и повышенный риск пожаров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 20 по 24 апреля в Челябинской области ожидается резкое потепление: среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 и более градусов, сообщает Министерство общественной безопасности региона. Ведомство также предупреждает об опасных условиях для природных пожаров.

Будьте предельно осторожными с огнем. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут административную или уголовную ответственность, — говорится в сообщении.

Власти просят жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов и других природных зон, не разводить костры и не использовать открытый огонь на дачных участках. Особое внимание уделяется утилизации мусора — брошенные бутылки, упаковки и другой легковоспламеняющийся хлам могут стать причиной серьезных пожаров. В период жары рекомендуют избегать пребывания на открытом солнце и по возможности ограничить поездки на природу.

Ранее Москве предрекли теплую погоду в начале мая: температура будет держаться на уровне +15...16 °C днем, с кратковременными дождями 1 мая и прояснениями к 3 числу. Однако 4 мая прогнозируется похолодание до +11 °C с моросящими осадками, а с 8 по 11 мая — существенное ухудшение погоды с ночными заморозками до -1 °C и со смешанными осадками.

В то же время Петербург встретит первые майские дни аномально теплой для сезона погодой: +15...18 °C. Однако с 5 мая столкнется с резким похолоданием до +4...+10 °C днем и ночными заморозками в пригородах. Из-за влияния Финского залива сохранится высокая облачность и ветер до 7 м/с, с 40%-ной вероятностью гололедицы 5–6 мая. К середине первой декады температура стабилизируется на уровне +12...+15 °C, но повышенная влажность (75%) и моросящие дожди сохранятся.