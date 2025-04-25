Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик, по предварительной информации, погиб сегодня, 25 апреля, при взрыве автомобиля в Балашихе Московской области. Чем он известен?
Чем известен Ярослав Москалик
Ярослав Москалик занимал ключевую должность в Генеральном штабе, отвечая за оперативное управление войсками и планирование военных операций.
ГОУ ГШ ВС РФ отвечает за мобилизационную готовность армии, планирование кадровых ресурсов и координацию взаимодействия между военными округами. Это управление играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны.
О личной жизни и карьере Москалика информация отсутствует. Известно, что в 2021 году он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Москалик рассматривался как один из ключевых кандидатов на пост главы Национального центра управления обороной РФ, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».
«Ярослава Москалика характеризовали как одного из самых толковых и требовательных офицеров в ГОУ ГШ. Не любили — да. Потому что требовал результата и постоянно сношал подчиненных. Как говорили в кулуарах, в одном из сценариев кадровых перестановок в Генштабе Москалика рассматривали как потенциального главу Национального центра управления обороной — в первую очередь из-за его системного подхода и вдумчивости», — уточнил источник.
Москалик, по предварительной информации, погиб сегодня, 25 апреля, в ходе подрыва автомобиля в Балашихе. За ним могли следить несколько месяцев, чтобы узнать его полный распорядок дня, «вплоть до входа-выхода из подъезда», сообщает Telegram-канал SHOT.
«СВУ, которым взорвали Volkswagen Golf в Балашихе, было заложено в районе задней левой двери. Таковы первичные выводы экспертов, работающих на месте взрыва. Заложили взрывчатку специально туда, так как именно левая сторона стояла ближе к дому, из которого выходил погибший Ярослав Москалик. Предварительно, целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф», — говорится в сообщении канала.
Военный корреспондент Юрий Котенок назвал бедой гибель военнослужащего.
«По предварительным данным, погибший — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ 59-летний генерал-майор Ярослав Москалик. Если так, то это беда. Противник продолжает безнаказанно выбивать ключевые фигуры военного руководства России под блеяние официальных спикеров и наметившуюся тенденцию свернуть / поставить на паузу спецоперацию без достижения заявленных президентом Владимиром Путиным целей», — написал он в авторском Telegram-канале.
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