Замначальника ГОУ ГШ ВС РФ Ярослав Москалик: кто он такой, биография, досье

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ярослав Москалик

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик, по предварительной информации, погиб сегодня, 25 апреля, при взрыве автомобиля в Балашихе Московской области. Чем он известен?

Чем известен Ярослав Москалик

Ярослав Москалик занимал ключевую должность в Генеральном штабе, отвечая за оперативное управление войсками и планирование военных операций.

ГОУ ГШ ВС РФ отвечает за мобилизационную готовность армии, планирование кадровых ресурсов и координацию взаимодействия между военными округами. Это управление играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны.

О личной жизни и карьере Москалика информация отсутствует. Известно, что в 2021 году он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

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Москалик рассматривался как один из ключевых кандидатов на пост главы Национального центра управления обороной РФ, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

«Ярослава Москалика характеризовали как одного из самых толковых и требовательных офицеров в ГОУ ГШ. Не любили — да. Потому что требовал результата и постоянно сношал подчиненных. Как говорили в кулуарах, в одном из сценариев кадровых перестановок в Генштабе Москалика рассматривали как потенциального главу Национального центра управления обороной — в первую очередь из-за его системного подхода и вдумчивости», — уточнил источник.

Москалик, по предварительной информации, погиб сегодня, 25 апреля, в ходе подрыва автомобиля в Балашихе. За ним могли следить несколько месяцев, чтобы узнать его полный распорядок дня, «вплоть до входа-выхода из подъезда», сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«СВУ, которым взорвали Volkswagen Golf в Балашихе, было заложено в районе задней левой двери. Таковы первичные выводы экспертов, работающих на месте взрыва. Заложили взрывчатку специально туда, так как именно левая сторона стояла ближе к дому, из которого выходил погибший Ярослав Москалик. Предварительно, целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф», — говорится в сообщении канала.

Военный корреспондент Юрий Котенок назвал бедой гибель военнослужащего.

«По предварительным данным, погибший — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ 59-летний генерал-майор Ярослав Москалик. Если так, то это беда. Противник продолжает безнаказанно выбивать ключевые фигуры военного руководства России под блеяние официальных спикеров и наметившуюся тенденцию свернуть / поставить на паузу спецоперацию без достижения заявленных президентом Владимиром Путиным целей», — написал он в авторском Telegram-канале.

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