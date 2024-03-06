В Зеленограде при пожаре погибли три человека

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

При пожаре в одноэтажном частном доме, расположенном в Зеленограде на улице Новомалино, 1, погибли три человека, сообщило главное управление МЧС России по Москве. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

Сотрудники МЧС вывели из горящего строения четырех жильцов, позже двое из них скончались. Под завалами здания было обнаружено еще одно тело. Из соседнего дома эвакуировали трех человек, поскольку существовала опасность перехода пламени. По последним данным, пожарным удалось локализовать огонь на площади 100 квадратных метров.

Прокуратура Зеленоградского административного округа проконтролирует расследование всех обстоятельств пожара в частном жилом доме. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует заместитель прокурора округа Владимир Фатнев.

Ранее в селе Турчак Алтайского края взрослые закрыли дверь жилого дома и уехали в магазин, оставив в одиночестве двоих детей, которые погибли при возгорании. Cпасатели обнаружили в доме 13-летнюю девочку и годовалого мальчика без признаков жизни. Пожар вспыхнул на площади 120 квадратных метров, его ликвидировали 15 специалистов и четыре единицы техники МЧС.

Также стало известно, что трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Трагедия случилась в селе Зеленый Бугор Кизлярского района. По предварительным данным, возгорание произошло от дровяной печи.

Кроме того, в подмосковных Химках спасателями МЧС России был локализован крупный пожар на площади 1000 квадратных метров. Самостоятельно на улицу из пылающего автосервиса вышли пять человек. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работали 38 специалистов и 11 единиц техники.