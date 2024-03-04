Крупный пожар вспыхнул в подмосковных Химках МЧС: в подмосковных Химках загорелся автосервис

Фото: mchs.gov.ru

Пожарные локализовали крупное возгорание в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба МЧС России. Уточняется, что горит автосервис, площадь возгорания — 1000 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

В подмосковных Химках огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. <...> Самостоятельно на улицу вышли пять человек. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 38 специалистов и 11 единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о локализации природного пожара, возникшего из-за пала травы на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Возгорание частично затронуло территорию Гамовского участка, уточнили биологи. В Министерстве ГО и ЧС региона заявили, что в Приморье на утро 4 марта зарегистрировано три природных пожара. В региональном Гидрометцентре утверждают, что до конца недели серьезных осадков в области не будет.

Накануне в Кемерово огнеборцы спасли 13 человек при пожаре в жилом доме. Самостоятельно до прибытия спасателей на улицу вышли 11 человек. Возгорание в пятиэтажке произошло из-за короткого замыкания в электросчетчике. В тушении пожара были задействованы 16 специалистов и пять единиц техники.