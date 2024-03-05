Двое детей погибли взаперти при пожаре на Алтае

Фото: МЧС России

В селе Турчак Алтайского края взрослые закрыли дверь жилого дома и уехали в магазин, оставив в одиночестве двоих детей, которые погибли при возгорании, сообщает пресс-служба МЧС России. Cпасатели обнаружили в доме 13-летнюю девочку и годовалого мальчика без признаков жизни.

По данным ведомства, на площади 120 квадратных метрах вспыхнул пожар, который ликвидировали 15 специалистов и четыре единицы техники экстренной службы.

В селе Зеленый Бугор Кизлярского района Дагестана при пожаре 4 марта погибли трое детей 2019, 2020 и 2022 годов рождения. Региональный Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Предварительно, пожар начался от дровяной печи. Родителей с самым младшим ребенком в этот момент дома не было. Пожар пытались потушить соседи.

В конце февраля в селе Варваровка Октябрьского района Амурской области при пожаре погиб полуторагодовалый ребенок, отравившийся продуктами горения. Возгорание произошло на четвертом этаже многоквартирного дома. Пожарные во время тушения огня обнаружили еще одного ребенка, его удалось спасти. Обстоятельства случившегося устанавливают эксперты и следователь-криминалист. Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело.