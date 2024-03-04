Трое брошенных одних дома маленьких детей сгорели при пожаре в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Дагестане, сообщает региональное правление Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Трагедия случилась в селе Зеленый Бугор Кизлярского района. По предварительным данным, возгорание произошло от дровяной печи.

Произошел пожар, в ходе которого погибли находившиеся в помещении без присмотра три ребенка 2019, 2020 и 2022 годов рождения, — сказано в публикации.

По данным Telegram-канала Mash Gor, пожар начался, когда мама с младшим ребенком отошла по делам. Отмечается, что отца дома в момент происшествия также не оказалось. Огонь быстро распространился дома, его пытались тушить соседи.

Ранее полуторагодовалый ребенок стал жертвой пожара в жилом доме, расположенном в селе Варваровка Октябрьского района Амурской области. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело. В ходе тушения пожара также был обнаружен второй ребенок, его удалось спасти.

Пожар в селе Варваровка произошел в квартире на четвертом этаже многоэтажного дома. Спасателями было обнаружено тело мальчика 2022 года рождения, скончавшегося в результате отравления продуктами горения. По предварительным данным, родители оставили детей в квартире без присмотра.