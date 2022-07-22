В Москву возвращается июльская жара Гидрометцентр: на выходных в Москву вернется июльская жара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москву к наступающим выходным возвращается июльская жаркая погода. Как сообщили в Гидрометцентре России, днем в субботу и воскресенье в российской столице будет солнечно. Температура воздуха составит +26...+31 градусов.

Возвращение летней погоды произойдет из-за прихода в столичный регион антициклона, который надвигается с запада. Однако настолько же сильной жары, как в начале этого месяца, москвичам уже не обещают. Погода будет более мягкой.

Жара придет в Москву уже сегодня, 22 июля. Воздух прогреется до +27 градусов. В пятницу, а также на обоих выходных возможны кратковременные осадки. С начала следующей недели местами прогнозируются грозы.

Ранее россиянам пообещали, что сорокаградусная жара, которая в последние дни накрыла Западную Европу, не дойдет до нашей страны. Теплее действительно станет, но невыносимо жарких дней не прогнозируется.