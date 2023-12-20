В Москве воры подменили 11 смартфонов iPhone на пачки с сахаром и солью Baza: «Ситилинк» обратилась в полицию после подмены iPhone пачками с сахаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Ситилинк» обратилась в полицию из-за инцидента со смартфонами iPhone, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, неизвестные злоумышленники подменили коробки с устройствами пакетами с сахаром и солью. Предполагается, что коробки со смартфонами были вскрыты в пунктах выдачи заказов. Столичная полиция проводит проверку по факту случившегося.

Источники канала уточняют, что в конце ноября у компании заказали 11 смартфонов общей стоимостью в 1 млн рублей. Их доставили в точку выдачи, однако за заказом так никто и не пришел. Уже 11 декабря смартфоны вернулись на склад «Ситилинка». В ходе проверки выяснилось, что коробки с iPhone были вскрыты, а сами устройства подменили пачками сахара и соли. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Отмечается, что аналогичные случаи уже происходили с маркетплейсом «МегаМаркет». Как сообщалось ранее, покупатели заказали iPhone, однако вместо устройства получили наборы инструментов с отвертками и мыло. При этом отправитель упаковывал посылки под видеозапись. Число обманутых покупателей составляет десятки человек. Компания проводит проверку. Предполагается, что посылки могли подменить на центральном складе.