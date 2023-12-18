Покупатели маркетплейса заказали iPhone, а получили мыло и отвертки Baza: покупателям «Мегамаркета» подменили заказанные iPhone на мыло и отвертки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что покупатели российского маркетплейса «Мегамаркет» получили мыло и наборы инструментов с отвертками вместо заказанных iPhone. По информации канала, число обманутых клиентов составляет десятки человек, компания начала проверку.

Baza сообщает, что все товары, по словам продавцов, упаковывались под видеозапись, после этого заказы передали водителю, который доставил их на центральный склад, и уже оттуда товары забрали курьеры и отвезли покупателям.

Представители «Мегамаркета» сообщили, что в настоящий момент они получили жалобы от 62 клиентов, которые также не дождались заказанных смартфонов. Маркетплейс пообещал покупателям вернуть все их деньги. Кроме того, компания изучает все логистические этапы на пути заказов, чтобы найти причину случившегося.

Ранее в Нижегородской области школьник купил на маркетплейсе пневматический пистолет и принес его в школу. Мальчик хотел похвастаться оружием перед друзьями, но директор увидела происходящее и вызвала полицию. Мама школьника знала о покупке и не заподозрила в этом ничего опасного. По ее словам, сын не хотел причинить вред одноклассникам.