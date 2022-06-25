В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Оранжевый» уровень погодной опасности установлен в Москве. Причиной стала сильная жара до 32 градусов, которая ожидается в регионе в выходные. Такие данные следуют из прогностической карты Гидрометцентра.

Существует четыре уровня погодной опасности, где «зелёный» является безопасным, далее следует потенциально опасный «жёлтый», опасный «оранжевый» и очень опасный «красный».

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что с 25 по 27 июня в Москве ожидается дневная температура 30–32 градуса. Ночная температура в этот период повысится до 15–20 градусов. В понедельник, 27 июня, дневная температура в Москве может составить 31–33 градуса. После этого жара начнёт спадать.

В Гидрометцентре отметили, что жару принёс распространившийся с запада высокий тёплый антициклон. Спад жаркой погоды будет связан с прохождением холодного атмосферного фронта с севера. Он принесёт с собой дожди во вторник и среду, когда температура снизится до 22–27 градусов. Последний день июня жители столичного региона встретят с температурой воздуха в районе 25–30 градусов.