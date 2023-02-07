В Москве нелегальный таксист накопил штрафы на 800 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали работавшего без лицензии таксиста, который накопил штрафы на сумму 800 тысяч рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». С водителем работают сотрудники полиции и судебные приставы.

Должнику придется оплатить штрафы за нелегальные перевозки. <...> Авто эвакуировали на штрафстоянку, — сказал собеседник агентства.

В ГКУ отметили, что пользование услугами нелегальных перевозчиков угрожает безопасности и жизни пассажиров. Такие водители часто нарушают ПДД, не проходят медицинские проверки, некорректно ведут себя с клиентами.

Ранее в ГИБДД Москвы назвали самые частые нарушения ПДД, допускаемые столичными таксистами. В их числе неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда и правил перестроения, превышение скорости, а также управление автомобилем при наличии поломок, запрещающих дорожное движение.