SHOT: мужчина взял в заложники посетителей цветочного магазина в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

архивное фото

Мужчина взял в заложники людей в цветочном магазине, расположенном на Таганской улице в Москве, передает Telegram-канал Mash. Мотивы преступника неизвестны.

Сначала преступник отпустил девушку, но внутри помещения еще находились люди, их количество не уточнялось.

В Сети появились фотоснимки с места событий. Они свидетельствуют о том, что здание окружено полицейскими.

Источник РИА Новости в правоохранительных органов позднее сообщил, что мужчина был вооружен, сейчас он задержан сотрудниками полиции. В экстренных службах добавили, что заложников освободили, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в турецком Батмане владелец магазина ковров взял в заложники трех сотрудников компании энергоснабжения DEDAŞ, которые пришли с проверкой на наличие незаконного электричества.

Сотрудники прибыли к задержанному после сообщения о том, что компания по стирке ковров в микрорайоне Рихан Джаддеси Чамлытепе использовала нелегальное электричество. Приехав по адресу, инспекторы осмотрели помещение и хотели отключить оборудование, однако оказались взяты в заложники.