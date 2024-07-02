Житель Москвы спасался от аномальной жары на Бездонном озере в Серебряном Бору и утонул, пишет Telegram-канал SHOT. Посиневшее тело мужчины средних лет достали недалеко от Таманской улицы в районе Хорошево-Мневники. По данным канала, на место в ближайшее время прибудут экстренные службы. Другие подробности пока неизвестны.

Несколько дней назад в Подмосковье отдыхающие более четырех часов купались в водоеме рядом с трупом в мешке. Труп лежал в мешке при 30-градусной жаре. Посетители пляжа рассказали, что они сразу позвонили в полицию и сообщили об обнаружении тела. Через некоторое время место происшествия было огорожено.

Тем временем в Ставропольском крае расследуют уголовное дело, заведенное после гибели двоих детей на реке в Новоалександровском районе. Отмечается, что трое мальчиков, находясь без присмотра недалеко от дома, упали в реку Расшеватку и начали тонуть. Одного ребенка смогла спасти очевидец.

На фоне происшествий на воде представители ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали, что люди, ставшие очевидцами таких происшествий, могут стать фигурантами уголовного дела. Такая ситуация может произойти, если свидетель трагедии был способен оказать помощь, но не стал этого делать.

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