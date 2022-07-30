В Москве эвакуировали два ТЦ В ТЦ «Принц Плаза» и «Ривьера» в Москве прошла срочная эвакуация посетителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

В Москве в двух торговых центрах прошла массовая эвакуация посетителей, передает Telegram-канал «Новости Москва». Речь идет о ТЦ «Принц Плаза» и «Ривьера». О причинах эвакуации не сообщается.

9 июля на севере Москвы эвакуировали несколько сотен человек из торгового центра «Речной» после сообщения о возможном минировании. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в ТЦ. С социальных сетях пользователи сообщали о большом скоплении людей перед зданием торгового центра.

8 июля в Красноярске 14-летняя девочка «заминировала» торговый центр «Мави» на улице Щорса, оставив в одном из магазинов коробку с проводами и таймером. Виновницу ложного минирования отправили в психоневрологический диспансер для проведения экспертизы.