В Москве арестовали рэпера, заявившего о желании избить беременную русскую

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпера Ислама Закирова арестовал Замоскворецкий суд Москвы из-за его высказываний на рэп-баттле, где он заявил о намерении избить беременную женщину русской национальности, передает ТАСС. В ходе обыска у Закирова изъяли мобильные устройства с записью видео, которое и стало причиной уголовного дела.

Суд удовлетворил запрос следствия и решил содержать под стражей Закирова И. Б., обвиняемого по статье 282, часть 2, пункт «а» (публичные действия, направленные на разжигание ненависти по признакам национальности с угрозой применения насилия, осуществленные через интернет), — сообщили в суде.

Ранее представитель МВД Ирина Волк опубликовала в своем Telegram видеозапись, в которой рэпер извиняется за свои слова. Однако юристы отметили, что извинения, принесенные Исламом Закировым в ходе общения с полицией, могут быть зачтены судом в качестве смягчающего обстоятельства, но едва ли помогут ему избежать ответственности. По ст. 282 УК РФ рэперу может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого ФСБ официально предъявила социологу и публицисту Борису Кагарлицкому обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Ему грозит до семи лет лишения свободы.