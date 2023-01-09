В Коломне женщина ударила семилетнего сына ножом в живот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Коломне 23-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом в живот семилетнего сына, сообщает РЕН ТВ. Затем она самостоятельно обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Телеканал отмечает, что раненого ребенка доставили в одно из местных медучреждений, где врачи провели ему операцию.

РЕН ТВ сообщает, что мать была ранее судима, однако не уточняется, по какой статье. По информации MK.RU, женщина недавно переехала в Коломну из Перми вместе с мужем и тремя детьми в возрасте семи, четырех и двух лет.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в подмосковных Мытищах сотрудница хинкальной в ходе конфликта зарезала другого сотрудника заведения. По данным РЕН ТВ, пострадавший — директор кафе, он скончался до приезда скорой помощи.

3 января в Москве была убита ведущая вологодской редакции «Русского радио» Анна Азовская. Вместе с мужем она приехала в столицу на новогодние праздники. После ссоры мужчина нанес женщине 30 ножевых ранений. В суде он возражал против своего ареста и просил отпустить его под подписку о невыезде.