В Москве убивший сожительницу мужчина просил не отправлять его в СИЗО Прокуратура Москвы: мужчина нанес сожительнице 30 ножевых ранений и возражал против ареста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве под стражу отправлен 33-летний мужчина, который 3 января убил сожительницу 30 ударами кухонным ножом, сообщила прокуратура столицы. Во время судебного заседания он просил оставить его на свободе под подпиской о невыезде. Ему инкриминируют статью УК «Убийство».

Со слов обвиняемого, с потерпевшей он знаком с июля 2021 года, приехали в Москву 31 декабря, арендовав квартиру. 3 января они поссорились и он несколько раз ударил женщину кухонным ножом, который был в квартире, после чего она попыталась спрятаться в ванной комнате, однако он смог открыть дверь и продолжил наносить удары, — говорится в заявлении столичной прокуратуры.

Всего было нанесено более 30 ударов в область шеи, туловища и конечностей. Женщина скончалась от полученных травм на месте. Расследование ведет Савеловская межрайонная прокуратура под контролем столичного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина зарезал свою девушку после участия в новогодней фотосессии. Крики о помощи услышали жители многоэтажки, а прибывшим на место полицейским пришлось выламывать дверь в квартиру, где произошло убийство.

Накануне в столице в одном из номеров отеля Vertical Boutique нашли мумифицированное тело женщины. Погибшую обнаружили на кровати в одном белье без явных следов насильственной смерти — ею оказалась 34-летняя жительница Тюмени.