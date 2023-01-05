В Москве зарезали 34-летнюю радиоведущую РБК: радиоведущую из Вологды нашли убитой в Москве

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Учредителя и ведущую «Русского Радио Вологда» Анну Азовскую нашли убитой в Москве, передает РБК со ссылкой на источники. На теле 34-летней женщины обнаружили 30 колото-резанных ран.

Тело нашли 3 января 2023 года в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко. По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего сожителя Азовской. Возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, журналистка и ее сожитель приехали в столицу на новогодние праздники, где они сняли квартиру. Между ними произошел конфликт. Услышав шум, соседи вызвали полицейских. Чтобы попасть в квартиру правоохранителям пришлось сломать дверь. Внутри они нашли уже мертвую женщину и ее сожителя.

Ранее в Новосибирске задержали 62-летнего мужчину, находившегося в розыске за убийство по найму, совершенное 19 лет назад. По данным МВД, он был крупным криминальным авторитетом в Братске и в 2003 году заказал убийство бизнесмена. Исполнители преступления были осуждены в 2010 году, а заказчика объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Ярославской области подозреваемого в убийстве двух человек, совершенном в Тихвинском районе Ленобласти. В региональном СК уточнили: как только мужчину доставят в Ленинградскую область, в суд будет направлено ходатайство о его аресте. Сейчас 41-летний подозреваемый проходит следственные процедуры.