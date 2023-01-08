«112»: в Мытищах сотрудница хинкальной зарезала директора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах сотрудница хинкальной в ходе конфликта зарезала другого сотрудника заведения, сообщает Telegram-канал «112». По данным РЕН ТВ, мужчина оказался директором кафе, он скончался на месте до приезда скорой помощи.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина бьет женщину и тащит ее в зону, которая не попадает в объектив камеры. Позже они вновь появляются в кадре, и женщина наносит оппоненту удар ножом, после чего тот делает несколько шагов и падает.

По данным газеты «Вечерняя Москва» ЧП произошло 4 января в кафе «Хинкальная Тбилисо». Полиция спустя несколько часов задержала подозреваемую, ей оказалась 36-летняя гражданка Таджикистана Сайера Дусаева.

31 декабря на Москворецкой набережной мужчина зарезал сотрудника МАДИ, который фотографировал припаркованные автомобили. В результате конфликта подозреваемый нанес инспектору 16 ножевых ранений. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

3 января в Москве была убита ведущая вологодской редакции «Русского радио» Анна Азовская. Вместе с мужем она приехала в столицу на новогодние праздники. После ссоры мужчина нанес девушке 30 ножевых ранений. В суде он возражал против своего ареста и просил отпустить его под подписку о невыезде.