Установлена личность мужчины, устроившего поножовщину из-за парковки MK.RU: подозреваемый в убийстве мотоциклиста проживал в Москве нелегально

Фото: t.me/moscowproc

Мужчина, который нанес москвичу смертельный удар ножом из-за замечания о припаркованном авто, прибыл в столицу из Азербайджана, сообщает MK.RU. По данным издания, подозреваемого зовут Шахим Аббасов. Издание опубликовало его фото, сделанное за несколько минут до преступления.

Журналистам стало известно, что Аббасову 22 года. По данным MK.RU, в России он находится нелегально. Следственный комитет подтверждает, что правоохранители установили личность подозреваемого. Сейчас его ищут.

Вечером 17 апреля в Москве около подъезда жилого дома на улице Краснодарская Аббасов ударил ножом в живот 25-летнего водителя, который сделал ему замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако мужчина скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Очевидцы засняли ситуацию у подъезда после того, как подозреваемый нанес смертельный удар мужчине.

Ранее на востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на охранника магазина. Мужчина пытался вынести из магазина алкоголь, но на выходе путь ему преградил охранник. В момент потасовки злоумышленник вынул нож и нанес удар сотруднику.