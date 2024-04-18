Опубликованы кадры с места поножовщины из-за нагло припаркованного авто

Кадры с места поножовщины на Краснодарской улице в Москве опубликовал РЕН ТВ. Видео сняли с балкона одной из квартир дома, поодаль от которого произошло убийство. На нем женщина истошно кричит и просит вызвать скорую. Вокруг при этом суетятся трое мужчин. Позже один из них скрывается с места ЧП на черном автомобиле с «блатными» номерами.

Кирилл, пожалуйста! Ну пожалуйста! Зачем?! — кричит женщина на видео.

В первые секунды после ранения пострадавший пытался самостоятельно встать, но после упал без чувств. MK.RU уточняет, что погибший — 24-летний Кирилл Ковалев. Он пытался вызвать на место службу ГИБДД, когда агрессор применил против него холодное оружие.

Инцидент произошел вечером 17 апреля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Прокуратура публиковала фото с места преступления.

Ранее на востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал на охранника магазина. Мужчина пытался вынести из магазина алкоголь, но на выходе путь ему преградил охранник. В момент потасовки злоумышленник вынул из кармана кофты нож и нанес удар сотруднику.