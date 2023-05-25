«Теплый день с дождями»: синоптик рассказал о погоде на 25 мая Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве 25 мая будет теплый день

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве 25 мая ожидается хороший, теплый день, сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, вероятность осадков незначительна, а температура составит 22-24 градуса.

Завтра нас ожидает хороший, теплый день. Вероятность осадков есть, но дождь пройдет не повсеместно и будет небольшой. Дневная температура составит 22-24 градуса. Давление начнет подать, но незаметно и слабо, а в выходные снова начнет подниматься. Ветер в переменных направлениях, то есть может быть только, есть нагрянет дождевое облако, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптики рассказали NEWS.ru, стоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. По этим прогнозам, с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.

За всю историю метеонаблюдений в столице рекордным значением тепла для июня до сих пор было 34,7 градуса (зафиксировано 21 июня 1901 года). Рекорд июля — 38,2 градуса (29 июля 2010 года), августа — 37,3 градуса (6 августа 2010 года). Июльский рекорд также является абсолютным максимумом температуры для столицы.