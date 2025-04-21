Стрельба произошла в московской гостинице Неизвестный открыл стрельбу в гостинице «Восход» на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции на дежурстве

Неизвестный ворвался с пистолетом в номер гостиницы «Восход» на севере Москвы, сообщил Telegram-канал «360 ЧП». По словам постояльцев отеля, были слышны громкие хлопки. Злоумышленнику удалось убежать.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который 19 апреля совершил выстрел из сигнального пистолета в пассажира петербургского метро на станции «Выборгская». Известно, что нападение произошло около 21:00 на платформе, где между двумя мужчинами произошел конфликт.

В ходе ссоры один из пассажиров выхватил сигнальный пистолет и выстрелил в неприятеля. После этого злоумышленнику удалось скрыться. Судьба пострадавшего участника конфликта также неизвестна, так как он покинул станцию еще до того, как на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские после просмотра записей с камер видеонаблюдения начали опрашивать свидетелей инцидента. Рассматривалась возможность возбуждения уголовного дела.

До этого житель Подмосковья не поделил дорогу с доставщиком еды и «наказал» его выстрелом из травматического пистолета. Нарушитель скрылся с места происшествия.