Полицейские разыскивают петербургского стрелка со станции «Выборгская»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который 19 апреля совершил выстрел из сигнального пистолета в пассажира петербургского метро на станции «Выборгская», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Известно, что нападение произошло около 21:00 на платформе, где между двумя мужчинами произошел конфликт.

В ходе ссоры один из пассажиров выхватил сигнальный пистолет и выстрелил в неприятеля. После этого злоумышленнику удалось скрыться. Судьба пострадавшего участника конфликта также не известна, так как он покинул станцию еще до того, как на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские после просмотра записей с камер видеонаблюдения опрашивают свидетелей инцидента. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее стало известно, что станция «Пушкинская» в Петербурге была временно закрыта для входа. Причиной такого решения станционного руководства стала внештатная остановка одного из эскалаторов. При этом на выход вестибюль работал в привычном режиме. В петербургском метрополитене извинились перед пассажирами за доставленные неудобства и порекомендовали пересесть на наземный транспорт.