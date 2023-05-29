Стена обрушилась на 60-м этаже в «Москва-Сити» Стена обрушилась в апартаментах на 60-м этаже одной из башен «Москва-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апартаментах одной из башен «Москва-Сити» Neva Towers произошло обрушение стены на 60-м этаже, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, общая площадь обрушения составила 3 квадратных метра, никто не пострадал.

Экстренные службы уже работают на месте. Причина произошедшего уточняется. По предварительной версии, к обрушению мог привести небольшой пожар. Предположительно, загорелся строительный мусор на площади одного квадратного метра.

Также опубликовано видео с кадрами из квартиры, в которой обрушилась стена.

По данным Mash, очевидцы рассказали, что в момент происшествия никаких ремонтных работ в апартаментах не проводилось. Издание «Подъем» сообщило, что разрушение, напротив, могло быть связано именно с ремонтом.

Telegram-канал SHOT пишет, что хозяин апартаментов в момент обрушения находился на месте. После случившегося он тут же позвонил специалистам.

Ранее промышленный альпинист во время мытья окон в одном из зданий «Москва-Сити» сорвался с высоты 10-го этажа из-за обрыва страховочного троса. СМИ писали, что 20-летний рабочий приземлился на козырек второго этажа и выжил, несмотря на полученные травмы шеи, головы и ног.