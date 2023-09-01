Стали известны подробности сильного взрыва в московской квартире SHOT: после взрыва на улице Мещерякова в Москве появился запах газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители дома на улице Мещерякова в Москве сообщили о том, как услышали громкий взрыв, передает Telegram-канал SHOT. Очевидцы отметили, что после взрыва также появился сильный запах газа.

По словам жильцов дома, они услышали хлопок и сразу бросились на помощь. Внутрь забежали мужчины из квартиры снизу, там они увидели парня без рук и всего в крови. Они помогли врачам вытащить его на улицу.

Telegram-канал «112» сначала сообщил, что на улице Мещерякова мог взорваться квадрокоптер. Канал отмечал, что пострадал мужчина, ему оторвало ногу. Однако позже было установлено, что взорвалась граната, и у мужчины повреждена рука.

По данным «112», пострадавший был госпитализирован, из подъезда его вынесли на носилках. На место выехали скорая помощь и Росгвардия.

Ранее в Москве две девушки вызвали полицию после обнаружения подозрительного предмета на улице. По информации канала, девушки приняли незнакомую вещь за боеприпас. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов констатировали, что найденный предмет является резиновой вагиной.

До этого отдыхавшую в Севастополе россиянку напугал найденный на пляже подозрительный предмет. Решив, что перед ней деталь беспилотника, женщина вызвала полицию. Сотрудники МВД прибыли на место не сразу. Не дождавшись их, россиянка ушла с пляжа, но перед этим камнями обозначила место расположения подозрительной находки. Приехавшие в ее отсутствие полицейские выяснили, что женщина приняла за деталь от беспилотника детскую игрушку.