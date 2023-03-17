Сотрудники полиции в Москве пришли с проверкой в бар Underdog

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники московской полиции пришли в популярный бар Underdog с проверкой, сообщает издание «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Отмечается, что приезд полиции связан с подозрением в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации издания, представители правоохранительных органов также явились в заведение La Virgen.

Издание утверждает, что полицейские пришли в бары с кувалдой и электрошокерами.

Ранее на северо-востоке Москвы из окна жилого дома была выброшена крупная сумма денег в долларах и евро. Отмечается, что это было связано с прибытием сотрудников ФСБ для проведения обыска.

Деньгопад произошел утром 17 марта на северо-востоке столицы, на улице Русаковской. Купюры номиналом $100 и €500 летели из окна одного из зданий ЖК «Дом в Сокольниках». Все выброшенные банкноты силовики собрали.

До этого сообщалось, что в Ростовской области рабочий украл 2 млн рублей, выполняя ремонт в доме у семейной пары. Четверть этой суммы он отложил, спрятав в заброшенном доме, а остальное потратил в течение двух дней. На украденные деньги он снял номер в одной из самых дорогих гостиниц Ростова-на-Дону, заказывал проституток и пил дорогой алкоголь. После того, как потерпевшие обнаружили пропажу, мужчина был задержан, на него завели уголовное дело по статье о краже.