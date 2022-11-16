Собянин объяснил, почему Москве стоит праздновать Новый год Собянин: вырученные с новогодних мероприятий деньги направят на поддержку спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости. Более того, по его словам, вырученные средства направят на поддержку спецоперации.

<...> Доходы от этих праздников, даже в бюджет гораздо больше, просто кратно больше, чем экономия, которую можно получить. Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь. И плюс к тому, вы же помните, когда в ковид мы ограничивали те или иные мероприятия, что происходило с бизнесом. Просто дикое падение, до 20–30% падение дохода малого и среднего бизнеса, разорение всей системы услуг. Мы кому такой подарок решили преподнести? — сказал Собянин.

По мнению столичного мэра, Новый год и Рождество — это праздники, которые вселяют в людей надежду, дают вдохновение как детям, так и взрослым, поэтому не стоит их отменять из-за сложившейся ситуации. При этом, подчеркнул Собянин, москвичи должны сами определиться, нужно ли отказаться от праздника.

Ранее Собянин предложил москвичам проголосовать на портале «Активный гражданин» за то, в каком формате отметить новогодние праздники. Он предположил, что город в любом случае «должен быть украшен и приветлив», чтобы у москвичей была возможность зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением.

Мэр напомнил, что страна отмечала Новый год в том числе и во времена Великой Отечественной войны, что позволило людям не впадать в уныние и верить в победу. Мэр также предложил развернуть во время праздников благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших в результате СВО районов.