Сбившего насмерть девушку на переходе в Москве подростка арестовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд арестовал 17-летнего подростка, сбившего девушку насмерть на пешеходном переходе в Москве, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Под стражей молодому человеку предстоит провести два месяца. Юноше предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Москвы.

С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года, — говорится в сообщении.

В суде подросток рассказал, что 24 ноября сел за руль авто «Тойота Королла», не имея при этом водительских прав. Около 23:00 он перемещался по ул. Красноярская, но какой-то момент решил обогнать автобус и выехал на встречную полосу, где и совершил наезд на девушку, переходившую улицу по нерегулируемому переходу. 22-летняя потерпевшая впоследствии погибла в больнице.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что 35-летний водитель, сбивший мать с двумя детьми в Новой Москве, в результате чего погиб семимесячный ребенок, приговорен к семи годам и девяти месяцам колонии общего режима.