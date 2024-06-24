Сайт Московской Биржи перестал работать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайт Московской Биржи перестал работать. При этом во время перехода на ресурс не появляется уведомления о какой-либо ошибке. Пресс-служба биржи к настоящему моменту информацию о сбоях не комментировала.

Ранее представители брокерских компаний на конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге сообщили, что объем валютных средств, оказавшихся заблокированными после санкций в отношении МосБиржи, незначителен. Отмечается, что речь идет о долларах США, евро и гонконгских долларах.

Министерство финансов США ввело новые санкции против 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. В качестве причины ведомство обозначило проведение спецоперации. Ограничения коснулись таких российских компаний, как Московская Биржа, НРД и НКЦ.

До этого пользователи сервиса для размещения объявлений «Авито» пожаловались на сбои в его работе. Число жалоб составило более двух тысяч. При этом причины, из-за которых сервис работал некорректно, не указываются. Согласно информации «Сбой.рф», больше всего жалоб на сбои в «Авито» зафиксировано в Москве (35%), Санкт-Петербурге (13%) и Краснодарском крае (6%).