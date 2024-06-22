Стало известно, сколько валюты заблокировано на Мосбирже Брокеры назвали незначительным объем заблокированной на Мосбирже валюты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем валютных средств, оказавшихся заблокированными после санкций в отношении Мосбиржи, незначителен, заявили представители брокерских компаний на конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге. Отмечается, что речь идет о долларах, евро и гонконгских долларах, пишет РБК.

По словам главы холдинга «Финам» Владислава Кочеткова, всего на счетах в Национальном клиринговом центре, входящем в группу «Московской биржи», под блокировкой оказались 40 млн гонконгских долларов (примерно $5 млн) и несколько миллионов долларов США, что в масштабах рынка считается достаточно маленькой суммой. Он добавил, что собственных валютных средств не зависло вообще, деньги же клиентов находились во внешнем периметре.

Кочетков уточнил, что сейчас перед специалистами стоит задача по обратной конвертации в рубль. Предполагается, что операции по данному вопросу будут произведены до 28 июня, а клиентам будут возвращены их деньги.

Ранее, 12 июня, Министерство финансов США ввело новые санкции против 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. В качестве причины ведомство обозначило проведение спецоперации. Ограничения коснулись таких российских компаний, как Московская Биржа, НРД и НКЦ.