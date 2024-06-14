Масштабный сбой произошел в работе «Авито»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пользователи сервиса для размещения объявлений «Авито» жалуются на сбои в его работе. Согласно данным сайта «Сбой.рф», число жалоб составляет более двух тысяч. При этом причины, из-за которых некорректно работает сервис, не указываются.

Согласно информации «Сбой.рф», больше всего жалоб на сбои в «Авито» зафиксировано в Москве (35%), Санкт-Петербурге (13%) и Краснодарском крае (6%). При входе в приложение отмечается, что сервис сейчас временно недоступен. Разработчики пообещали устранить неисправность. Точный срок работ не указывается.

В пресс-службе «Авито» рассказали ТАСС, что на платформе идут плановые работы для улучшения сервиса, поэтому некоторые функции сейчас недоступны для пользователей.

8 июня сообщалось, что многие российские пользователи Telegram столкнулись с неполадками в работе мессенджера. По данным сайта Downdetector, отслеживающего ошибки и отключения на популярных интернет-ресурсах, первые сообщения о сбоях появились примерно в 21:40 мск.

Большинство обратившихся (69%) пожаловалось на невозможность подключения к серверу, треть (30%) сообщили, что у них не открывается приложение, не смогли авторизоваться 2%. Причина неполадок пока неизвестна.

Кроме того, пользователи по всему миру 31 мая сообщали о сбоях в работе поисковой системы Google. По большей части люди писали о сбоях в работе новостного раздела, также поступали жалобы на медленную загрузку сайтов и проблемы со входом в учетную запись.