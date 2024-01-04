Рекордный мороз с начала века: когда потеплеет в Москве, прогноз погоды Синоптики рассказали о рекордных морозах в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Погода в Москве бьет температурные рекорды холода, и в ближайшее время, предупреждают синоптики, потепления ждать не стоит. Какой будет погода в ближайшие дни?

Какой рекорд побили в Москве

Столичный синоптик Михаил Леус рассказал, что ночь на 4 января 2024 года в Москве стала самой холодной в XXI веке. Температура на базовой метеостанции столицы на ВДНХ опустилась до –27 градусов, побив предыдущий рекорд этой зимы, который был установлен прошлой ночью.

«Такие значения на 18–19 градусов ниже климатической нормы. Последний раз 4 января такие морозы в Москве наблюдались более 40 лет назад, в 1982 году, тогда морозы окрепли до –27,7 градуса», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Как отметил синоптик Евгений Тишковец из центра «Фобос», в XXI веке температура в Москве лишь дважды опускалась ниже отметки в –20 градусов, в 2002 и 2010 году. Впрочем, бывали в столице и более сильные морозы — 4 января 1894 года в Москве зафиксировали –34,3 градуса.

В условиях сильных морозов в Москве начали появляться редкие природные явления, такие как «ледяные иглы», мельчайшие кристаллы льда, который погода «выморозила» из водяного пара, содержащегося в воздухе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве

Что происходит в Подмосковье

В Подмосковье погода на несколько градусов холоднее, чем в Москве, и местами ушла ниже отметки в –30 градусов, сообщил Леус.

«Холоднее всего было в Дмитрове и Луговой, там минимум составил –31,3 градуса, а также в Клину, где метеорологи зафиксировали –32,0 градуса», — отмечает синоптик в своем Telegram-канале.

В условиях резкого похолодания жители Подмосковья могли наблюдать «тройное солнце», оптический эффект гало вокруг яркого солнца в ясную погоду. Такое явление также называют «ушастое солнце», «солнечные псы» или паргелий.

Будут ли новые аномальные холода

«Метеоновости» сообщают, что ближайшие дни в Москве будут стабильно холодными, температура воздуха не поднимется выше –10 градусов. Кратковременное «потепление» до –11 градусов ожидается в субботу, однако затем вновь похолодает.

Аналогичная ситуация сложится в Подмосковье: небольшое потепление в субботу придет в Клин (до –11 градусов), Балашиху (–11), Подольск (–11), Химки (–11). В дальнейшем 7 и 8 января похолодает, однако новых аномальных холодов не ожидается.

Когда в Москве потеплеет

Синоптик Михаил Леус заявил, что похолодание в Москве «достигло своего апогея». После краткого похолодания в воскресенье и понедельник погода в столице кардинально переменится.

«С началом трудовых будней рост температуры станет более активным, и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы», — объявил Леус.

По данным «Метеоновостей», уже 9 января температура воздуха может достичь –5 градусов. В течение следующей недели мощные порывы западного ветра будут разогревать воздух в Москве, пока к пятнице, 12 января, он не достигнет температурного нуля. В дальнейшем ожидается слабый минус с глубокими заморозками по ночам.

Какая погода будет в Петербурге и России

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о рекорде минимальной температуры для Петербурга в ночь на 4 января.

«Между 8 и 9 часами температура воздуха в центре города понизилась до –25,3 градуса. Напомню, что до этого рекорд держался с морозного 1950 года, тогда в Ленинграде 4 января температура воздуха понижалась до –25,1 градуса», — рассказал Колесов.

По его словам, холодная погода в Петербурге удержится сегодня и завтра, после чего можно рассчитывать на небольшое повышение температуры.

Данные погодных карт «Яндекс.Погоды» показывают, что зона аномального холода, которая пришла в европейскую часть России после Нового года, постепенно смещается на Южный Урал. К утру 9 января в центре холодов окажутся Екатеринбург, Уфа, Оренбург, Самара и Пенза, где будет от –22 до –27 градусов.

Читайте также:

Россиянам объяснили, как правильно одеваться в 25-градусный мороз

Арктическое вторжение в РФ: что ждет Москву, где будет тепло на Новый год

«Сибирская стужа»: как Москва переживает сильнейшие за 40 лет морозы