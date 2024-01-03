В Москве побит температурный рекорд зимы Синоптик Леус: ночь на 3 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночь на 3 января в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура воздуха в столице опустилась до минус 24,5 градуса.

Как и ожидалось, сегодняшний день в столице стал самым холодным с начала зимы. На базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, температура воздуха опустилась до −24,5°, это на 8,3° ниже чем было у дня вчерашнего, прежнего морозного лидера нынешней зимы. На других метеостанциях Москвы было от −22,3° в Бутово до −25,2° в Тушино, — написал Леус.

Синоптик уточнил, что в Московской области минимальную температуру зафиксировали в Дмитрове — там столбики термометров показывали −28,5 градуса. Леус добавил, что предстоящая ночь в Москве будет еще более холодной.

Врач-терапевт Ольга Чиркова ранее заявила, что в морозную погоду при −25 градусах следует одеваться многослойно. Специалист посоветовала отказаться от сережек и колец и обязательно надевать головной убор. При сильных морозах, по ее словам, можно носить термобелье.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице начали постепенно повышать температуру в системе отопления из-за морозов. По его словам, технологические режимы системы центрального теплоснабжения выбираются исходя от показателей температуры воздуха на улице.