В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за морозов

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В Москве начали постепенно повышать температуру в системе отопления из-за предстоящих морозов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, которые приводит РИА Новости, технологические режимы системы центрального теплоснабжения выбирают в зависимости от показателей температуры наружного воздуха.

В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом, — сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что, по прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 1 января, в Москве может похолодать до 15 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках, с 2 января температура воздуха ночью может опускаться до минус 21–25 градусов.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в новогоднюю ночь в Московском регионе ожидается серьезный мороз, столбики термометров опустятся до минус 10–15 градусов. Он пояснил, что похолодание начнется 31 декабря, оно вызвано сменой ветра в северной части региона на северо-восточный. Синоптик отметил, что холода продержатся всю следующую неделю, отклонение от нормы составит порядка 15 градусов, а температура воздуха достигнет минус 20.