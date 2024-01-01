Россиянам объяснили, как правильно одеваться в 25-градусный мороз Терапевт Чиркова посоветовала одеваться многослойно при 25-градусных морозах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В морозную погоду при −25 градусах следует одеваться многослойно, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Она посоветовала отказаться от колец и сережек и обязательно носить головной убор.

Одевайтесь многослойно — к телу хлопковую футболку, при сильном морозе можно термобелье, следующий слой — шерстяной или из дышащего синтетического волокна. Верхняя одежда — из непромокаемого и непродуваемого материала. Если позволяют убеждения, носите в холода вещи из натурального меха, — сказала Чиркова.

Одежда должна быть достаточно свободной, чтобы не стеснять движения и не ухудшать циркуляцию крови, отметила терапевт. По этой же причине обувь не должна быть тесной и влажной.

Обязательно просушивайте обувь с вечера. То же касается варежек и перчаток (лучше варежки). В самые лютые морозы стоит отказаться от колец и сережек, поскольку они ухудшают кровообращение и увеличивают теплоотдачу. Обязателен головной убор, потому что голова изобилует сосудами, через нее идет максимальная потеря тепла, — объяснила она.

Кроме того, терапевт призвала не курить на морозе, поскольку никотин ухудшает микроциркуляцию и таким образом делает уязвимыми руки и ноги. Холод в целом неблагоприятно сказывается на всех органах и системах организма, подчеркнула врач.

Происходит рефлекторный спазм периферических сосудов, вызывая прилив крови к внутренним органам и ухудшение кровоснабжения кожи. Это может вызвать различные проблемы, особенно, если у человека есть какое-то хроническое заболевание. А на открытых и плохо защищенных участках кожи могут возникнуть очаги обморожения, которые лечатся тяжелее, чем термические ожоги. И не забывайте, что ветреная и влажная погода повышает риски почти в два раза, — предостерегла Чиркова.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в начале января морозы в Москве усилятся до −20 градусов. При этом в дневное время столбики термометров опустятся до −14...−16 градусов.