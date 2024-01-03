Синоптик рассказал о редком явлении в Москве из-за аномальных холодов Тишковец: ледяные иглы обнаружили в небе над Москвой из-за аномальных холодов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Редкое атмосферное явление — ледяные иглы — зафиксировано в небе над Москвой, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, оно появилось из-за ударивших в Центральной России аномальных морозов.

В результате ударивших в Центральной России аномальных морозов в столичном небе зафиксировано редкое атмосферное явление — ледяные иглы (иногда их называют «алмазная» или «серебряная пыль», «осадки ясного неба»), — сообщил Тишковец.

Он объяснил, что ледяные иглы — это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Они не опасны для человека.

В Подмосковье днем 2 января в небе наблюдали редкое оптическое явление — эффект гало. Так называемую зимнюю радугу можно увидеть, когда в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 км образуются ледяные кристаллы.

Такой эффект является вторичным свечением вокруг Солнца, как правило, в форме круга или дуги. Исследователи различают несколько типов таких свечений, однако все они вызваны появлением кристаллов в облаках.