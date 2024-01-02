Жители Подмосковья увидели редкое оптическое явление Эффект гало появился днем 2 января в небе над Подмосковьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье днем 2 января в небе появилось редкое оптическое явление — эффект гало, передает РИА Новости. Так называемую зимнюю радугу можно увидеть, когда в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5--10 км образуются ледяные кристаллы.

Как пишет агентство, также эффект гало называют «три Солнца». Такой эффект является вторичным свечением вокруг Солнца, как правило, в форме круга или дуги. Исследователи различают несколько типов таких свечений, однако все они вызваны появлением кристаллов в облаках. Отражаемый и преломляемый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

В ночь на 2 января в Москве температура воздуха опустилась до минус 18,5 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, это самый морозный показатель за эту зиму. Тишковец добавил, что самая низкая температура была в Клину, где столбик термометра опустился до минус 25,1 градуса. По мнению синоптика, в ближайшие сутки холод только усилится.

Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, что в морозную погоду при минус 25 следует одеваться многослойно. Она посоветовала отказаться от колец и сережек и обязательно носить головной убор. Одежда должна быть достаточно свободной, чтобы не стеснять движения и не ухудшать циркуляцию крови, отметила терапевт. По этой же причине обувь не должна быть тесной и влажной.