В Москве ударили самые сильные за эту зиму морозы Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве опустилась до минус 18,5 градуса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минувшей ночью в Москве температура воздуха опустилась до минус 18,5 градуса, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, это самый морозный показатель за эту зиму.

В Москве минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров опустились до минус 18,5. Это самое морозное значение за текущую зиму и на шесть градусов ниже январской нормы, — уточнил специалист.

Тишковец добавил, что самая низкая температура была в Клину, где столбик термометра опустился до минус 25,1 градуса. По мнению синоптика, в ближайшие сутки холод только усилится.

Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, что в морозную погоду при минус 25 градусах следует одеваться многослойно. Она посоветовала отказаться от колец и сережек и обязательно носить головной убор. Одежда должна быть достаточно свободной, чтобы не стеснять движения и не ухудшать циркуляцию крови, отметила терапевт. По этой же причине обувь не должна быть тесной и влажной.

Кроме того, терапевт призвала не курить на морозе, поскольку никотин ухудшает микроциркуляцию и таким образом делает уязвимыми руки и ноги. Холод в целом неблагоприятно сказывается на всех органах и системах организма, подчеркнула врач.