«Сибирская стужа»: как Москва переживает сильнейшие за 40 лет морозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Морозная погода в Москве

В Московском регионе после предновогодней оттепели установилась «сибирская погода». По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха в столице на 17–20 градусов ниже нормы.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что ночь с 3 на 4 января стала самой холодной в столице с начала зимы — столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ опустился до −27 градусов. По словам синоптика, таких морозов в Москве не было 42 года. Он добавил, что морозы начнут несколько ослабевать 5 января, а возвращение температуры к климатической норме ожидается только к 9-10 января.

По причине сильных морозов в Москве подняли до максимума температуру в системе центрального отопления. Как пояснил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, решение о ее поэтапном повышении было принято 31 декабря,

Из-за аномальных морозов в небе над Москвой зафиксировано редкое атмосферное явление — ледяные иглы. Тишковец объяснил, что это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. По его словам, они не опасны для человека.

Жители Подмосковья имели возможность наблюдать 2 января редкое оптическое явление — эффект гало. Так называемую зимнюю радугу можно увидеть, когда в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 км образуются ледяные кристаллы. Эффект гало также называют «три Солнца».

На фоне сильных морозов утром 4 января жители трех столичных районов — Алтуфьево, Бибирево и Отрадное — остались без света и отопления. Причиной тому стал пожар на трансформаторной подстанции, расположенной в Высоковольтном проезде. К настоящему времени возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Жилые дома переключаются на резервную схему электроснабжения.