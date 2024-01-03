Температуру батарей в Москве подняли до максимума Бирюков: температуру батарей в Москве из-за морозов подняли до максимума

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В Москве из-за сильных морозов подняли до максимума температуру в системе центрального отопления, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, его слова приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства. Как он пояснил, минимум до конца дня 7 января в столичном регионе будет аномально холодная погода.

Так, среднесуточная температура воздуха в столице сохраняется на уровне 7–12 градусов ниже климатической нормы. Бирюков объяснил, что изменение параметров работы теплоснабжения занимает определенное время, поскольку это сложная, поэтапная процедура.

Температура воздуха может опускаться ниже минус 25 градусов. В связи с этим, согласно регламентам, в воскресенье [31 декабря] было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления. В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении, — отметил он.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что редкое атмосферное явление — ледяные иглы — зафиксировано в небе над Москвой. По его словам, оно появилось из-за ударивших в Центральной России аномальных морозов. Он объяснил, что это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Они не опасны для человека.