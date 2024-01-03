Электроподстанция загорелась на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электроподстанция «Чагино» загорелась на юго-востоке Москвы, сообщает «360» со ссылкой на свой источник. Информация о возгорании поступила в экстренные службы примерно в 05:45. В 07:15 пожарные ликвидировали огонь и запустили систему охлаждения трансформатора.

Произошедшее никак не повлияло на функционирование системы энергоснабжения в столице. Это уже второй случай возгорания на подстанции «Чагино» за последние два месяца.

АГН «Москва» со ссылкой на МЧС отмечает, что в ликвидации пожара были задействованы 65 человек и 21 единица техники. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 200 кв. м, передает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Магаданской области. Трагедия произошла в селе Балаганном Ольского муниципального округа. По данным МЧС, жилой дом загорелся в ночь на 3 января. Пожар заметили соседи, которые и вызвали спасателей. Площадь пожара составила 18 кв. м. Огнем были повреждены пристройка к дому, стены, кровля, вещи и мебель.