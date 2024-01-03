Четыре человека погибли при пожаре под Магаданом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Магаданской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Трагедия произошла в селе Балаганном Ольского муниципального округа.

Согласно информации ведомства, жилой дом загорелся в ночь на 3 января. Пожар заметили соседи, которые и вызвали спасателей.

К моменту прибытия огнеборцев отдельного поста пожарной части № 10 областного Пожарно-спасательного центра дом был охвачен огнем. В ходе разведки и тушения в комнате были обнаружены четыре человека без признаков жизни, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 18 кв. м. Огнем повреждены пристройка к дому, стены, кровля, вещи и мебель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о пожаре в Мытищах, в результате которого погибли женщина и трехлетний ребенок. Возгорание произошло в квартире жилого дома из-за короткого замыкания, вызванного новогодней гирляндой. Пожарные долго не могли подъехать к месту, так как путь преграждали припаркованные машины.