Мать и трехлетний ребенок погибли при пожаре в Мытищах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мать и трехлетний малыш погибли в результате пожара в Мытищах, сообщает Telegram-канал SHOT. Пожарные автомобили долго не могли подъехать к дому из-за большого количества припаркованных машин.

Огонь охватил квартиру в доме на улице Кадомцева на 14-м этаже. Причиной возгорания, предварительно, стало короткое замыкание из-за включенной в розетку новогодней гирлянды. Быстро повалил густой дым, женщина и ребенок потеряли сознание и не смогли покинуть помещение.

Пожарных вызвали соседи. Расчет быстро прибыл на место, но из-за автомобилей во дворе сотрудники МЧС не смогли быстро добраться до квартиры. Когда им это удалось — было уже поздно, медики не смогли откачать отравившихся угарным газом женщину и малыша.

Ранее два человека погибли в результате пожара в одном из домов по улице Горького в Белгороде. Еще 15 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Пожарным удалось потушить его в течение получаса, в борьбе с огнем были задействованы 30 человек и 10 единиц техники.

До этого четверо детей в возрасте от шести до 15 лет погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области. В МЧС уточнили, что взрослых с ними в тот момент не было, а источником газа оказалась неисправная печь.