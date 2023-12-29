Арктическое вторжение в РФ: что ждет Москву, где будет тепло на Новый год Синоптик Леус: циклон «Бодо» начнет арктическое вторжение в Россию на Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последние дни 2023 года во многих регионах России начнется «арктическое вторжение», которое принесет сильные морозы, рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Что это такое и чем грозит вторжение арктических воздушных масс в Россию, какой погоды ждать на Новый год в Москве, где будет аномально тепло?

Что такое «арктическое вторжение» в России

По словам Леуса, мощный циклон, который немецкие метеорологи окрестили «Бодо», принесет в Москву и Санкт-Петербург последние снегопады в 2023 году. С ним придет последняя оттепель, которая местами превратит снег в дождь или ледяные капли.

«Однако очень скоро тепло покинет Русскую равнину. Дело в том, что этот новый циклон вольется в огромную систему, которая за счет этого получит новый импульс и начнет смещаться на северо-восток. И к концу года европейская часть России окажется в тылу громадной депрессии, ветер здесь развернётся на северный, и в нашу страну хлынет поток арктической стужи», — сообщает погодный центр «Фобос».

По данным прогностических систем, в ходе арктического вторжения в европейскую часть России начнет «перекачиваться» ледяной воздух из огромного антициклона над полуостровом Таймыр и морем Лаптевых. В результате к вечеру 31 декабря температура начнет быстро снижаться.

Какая погода на Новый год будет в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что предстоящая новогодняя ночь может оказаться «одной из самых холодных за последние годы». Ожидается температура порядка −10 градусов.

«Конечно, когда-то были и 40-градусные морозы, но в нынешнем веке эта новогодняя ночь будет одной из самых холодных», — заявил Вильфанд в комментарии для NEWS.ru.

Арктическое вторжение придет в Москву сразу после сильной оттепели, и поэтому Вильфанд призвал жителей столицы быть очень осторожными с гололедом и собственным здоровьем. По данным прогностических ресурсов, температуры упадут до минимума в −23 градуса в ночь на 3 января.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где будут холода в России в новогоднюю ночь

В Новый год арктическое вторжение будет воздействовать на большую часть европейской территории России. Атмосферное давление в Санкт-Петербурге вырастет, а температура воздуха снизится и к утру 1 января достигнет −11... −13 градусов, предупредили в центре «Фобос».

«У нас будет очень холодно, у нас будет ультраполярное вторжение. Это аномально холодная погода. Я думаю, что завтра мы будем выпускать штормовое предупреждение по этому вопросу», — заявил петербургский синоптик Александр Колесов.

Максимальное распространение зона холода получит к ночи на 3 января. К этому времени ледяной фронт протянется от Нарьян-Мара (температура в Новый год до −22 градусов) через Архангельск (-25) и Петрозаводск (-15) до Череповца (-17), Ярославля (-12 и резкое понижение) и Москвы. Южной границей распространения холодов станет река Днепр и Азовское море — холодному фронту немного не удастся добраться до Ростова-на-Дону и Мариуполя, указывают прогностические системы.

Вторая зона экстремального холода в Новый год раскинется над Северным Зауральем и будет ощущаться в таких городах, как Воркута (-25), Салехард (-25), Новый Уренгой (-23), Сургут (-32), Ханты-Мансийск (-33). На юге холод доберется до Томска (-10) и Новосибирска (-9), где влияние арктического вторжения будет ощущаться минимально.

Куда на Новый год придет волна аномального тепла

В то же время в южных, а также новых регионах России на Новый год погода будет совершенно иной. Крым, Херсонская область и Северный Кавказ окажутся в зоне мощных южных ветров, которые удержат потоки холодного воздуха из Приполярья севернее и направят их на северо-запад вдоль Днепра.

В результате Симферополь (до +10 градусов 1 января), Мелитополь (+5), Бердянск (+6), Ростов-на-Дону (+5), Донецк (+4), Новороссийск (+10), Краснодар (+10) и Сочи (+12) в Новый год будут наслаждаться теплой погодой. Немного тепла из Черного моря в новогоднюю ночь достанется и Астрахани (+5), Грозному (+8) и Махачкале (+7).

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